О чем договорились Катеринчук и Луценко

Около 8 тыс. сторонников гражданского движения «Народная самооборона» провели митинг в его поддержку в Черкассах.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг начался около 12-и часов и закончился в 14.00. На нем выступили лидеры «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО и Тарас СТЕЦКИВ. Они призвали людей объединяться для установления контроля над действиями власти, а также присоединяться к Маршу справедливости, который планируется провести в апреле-мае в Киеве.

После выступления Т.СТЕЦКИВА и Ю.ЛУЦЕНКО на сцену вышел лидер гражданского движения «Европейская платформа для Украины» Николай КАТЕРИНЧУК. Он выразил мнение относительно необходимости разработать новую редакцию Конституции, которая бы отвечала стандартам Европейского Союза.

Также он сообщил, что «Европейская платформа Украины» и «Народная самооборона» договорились по поводу того, что следует разработать новую Конституцию по демократическим стандартам. «Наш ответ один, и он общий: давайте уже писать новую Конституцию по стандартам Конституций Европейского Союза, потому что там самые высокие демократические стандарты», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

Во время митинга его участники держали национальные флаги Украины, флаги с символикой «Народной самообороны», партий “Пора”, «Вперед, Украина!», блока «Наша Украина», также были два флага СПУ.

Как сообщал УНИАН, 23 января Ю.ЛУЦЕНКО начал тур областями Украины для создания на местах инициативных групп и организационных комитетов гражданского движения «Народная самооборона».