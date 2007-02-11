Витренко считает, что Тимошенко и Луценко хотят забрать ее электорат

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия ВИТРЕНКО считает реальным проведение в этом году досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Севастополе.

По словам Н.ВИТРЕНКО, возглавляемая ею партия „очень заинтересована в досрочных парламентских выборах, очень”, потому что ПСПУ считает, что прошлые выборы в Верховную Раду Украины были „сфальсифицированы, и парламент не отображает настроений нашего населения, потому должен быть другой парламент”. По мнению Н.ВИТРЕНКО, парламентские выборы в Украине „состоятся в этом году”. Кроме того, как надеется лидер ПСПУ „в скором времени будут и выборы в местные советы”.

На вопрос УНИАН, что дает основания рассчитывать на проведение досрочных парламентских выборов, Н.ВИТРЕНКО выразила мнение, что эти выборы нужны помаранчевым. „Понимая, что досрочные выборы нужные будут помаранчевым, когда они увидят, что рейтинг ЯНУКОВИЧА и всей этой коалиции вообще уже никудышный, то я, зная их, убеждена: они пойдут на любую провокацию - хоть в парламенте, хоть не в парламенте, - чтобы дестабилизировать ситуацию, и чтобы ЮЩЕНКО сказал: ну, видите, все, кризис в парламенте, власть нужно менять, нужны новые выборы”, - сказала дилер ПСПУ.

Н.ВИТРЕНКО также выразила убеждение, что в БЮТ „все для этого готово”. По ее словам „насколько я знаю, все штабы БЮТ работают уже на полную свою мощность для того, чтобы выигрывать новые выборы.” Как добавила Н.ВИТРЕНКО, для нее это „очень оскорбительно и очень важно, потому что ТИМОШЕНКО и ЛУЦЕНКО хотят забрать наш протестный электорат”.

Потому, как считает Н.ВИТРЕНКО „сегодня такой реальный шанс есть”, и возглавляемая ею партия „готова идти на выборы”. “Только мы пойдем, чтобы побеждать”, - сказала она.