Янукович урезал Шевченковскую премию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сократил размер Шевченковской премии на 40 тысяч гривень. Об этом в интервью радио “Свобода” сообщил председатель Шевченковского комитета Николай ЖУЛИНСКИЙ.

«Размер премии определен в Указе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, это 130 тысяч гривень. Хотя в прошлом году эта сумма была 170 тысяч гривень. Бесспорно, это мне очень досадно. Ведь мы, чтобы хоть немного поднять не только престиж премии, но и ее финансовый эквивалент, просили ее увеличить до 200 тысяч гривень», – сказал Н.ЖУЛИНСКИЙ.

Сегодня в Украине состоится вручение самой престижной в Украине культурно-творческой награды – Шевченковской премии.

Впервые торжественная церемония вручения состоится не в Национальной опере Украины, а на Чернечей горе в Каневе, где похоронен Кобзарь. Так решил новый Президент В.ЯНУКОВИЧ, отмечает радио “Свобода”.