Янукович про Россию, стабильность и газ

Руководство России демонстрирует желание "перевернуть страницу" в российско-украинских отношениях, сообщил президент Украины Виктор Янукович.

"Я ощутил большое желание начать новую страницу в отношениях Украины и России. И господин Медведев, и господин Путин - они настроены на то, чтобы перевернуть ту старую страницу и начать новую, динамичную страницу в наших отношениях", - сказал Янукович в интервью телеканалу ICTV в воскресенье.

"Мы договорились, что официальный визит президента Медведева в Украину состоится в первом полугодии, во время которого мы примем целый ряд разных решений, которые откроют возможности увеличения товарооборота между нашими странами, (обсудим) общие действия по борьбе с финансово-экономическим кризисом", - сказал он, добавив, что "Россия имела большое преимущество перед Украиной, потому что в России все это время была стабильность".

Янукович также отметил, что как только Украина получит новое правительство, будут начаты переговоры по газовым вопросам.

"Во время этих переговоров мы определим путь, каким пойдем. И (есть) понимание того, что нужно менять отношения, в том числе и в вопросах газоснабжения, по большому счету, и в вопросах нефтяных, в целом в вопросах энергетической безопасности, которые волнуют и Россию, и Украину, и ЕС", - сказал он, добавив, что экономики Украины, РФ и ЕС "связаны очень сильно".