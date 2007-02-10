Луценко кажется, что в Соцпартии начался процесс обновления

Лидер гражданского движения «Народная самооборона», бывший член СПУ Юрий ЛУЦЕНКО считает, что в Социалистической партии Украины начался процесс обновления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Полтаве.

«Смогут ли обновиться активисты Соцпартии? Мне кажется, что такие процессы там происходят», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, это подтверждается тем фактом, что представители Соцпартии начинают выходить на митинги «Народной самообороны». «Мне кажется, что они понимают необходимость создания организации, которая будет представлять их интересы, не верхушки, а идей, от которых в действительности я не отказываюсь», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, подчеркнув, что он «до сих пор поддерживает левоцентристскую идею».

Также, по его словам, на сегодняшний день следует разработать механизм, который бы объединял интересы разочарованных избирателей таких политических сил, как блок «Наша Украина», СПУ и Партия регионов во имя объединения страны. «Человек, который сможет выйти из покрытия исключительно на Западе, или исключительно на Востоке, - это возможно. Такая третья сила сможет быть стабилизатором политической, экономической, социальной ситуации в Украине», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.