В истории с Порошенко Россия наплевала на две конвенции

В Министерстве иностранных дел Украины надеются, что Россия отменит безосновательное решение о запрете на въезд народного депутата Петра ПОРОШЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, распространенном в связи с комментарием Департамента информации и прессы МИД РФ от 10 февраля 2007р. об отказе народному депутату П.ПОРОШЕНКО на въезд на территорию Российской Федерации.

Как отмечено в комментарии Департамента информации и прессы Министерства иностранных дел РФ от 10 февраля с.г., депутату Верховной Рады Украины П.ПОРОШЕНКУ было официально отказано во въезде на территорию России в ответ на введенную Украиной, по утверждению ДИП МИД РФ „порочную практику” „черных списков” в отношении российских граждан.

Такова трактовка российской стороной инцидента, который произошел в Санкт-Петербурге, считают в МИД Украины, вызывает по меньшей мере удивление.

Украинская сторона при принятии в свое время решения о временном запрете упомянутым в комментарии МИД РФ российским гражданам на въезд в Украину руководствовалась исключительно положениями действующего национального законодательства, которое позволяет принимать такие решения в случае создания иностранными гражданами предпосылок к совершению противоправных проявлений, связанных с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и разжиганию национальной вражды. Такие их действия, без сомнения, были направлены также и на сознательный подрыв традиционно дружеских украинско-российских отношений, отмечается в комментарии.

МИД Украины отмечает, что в отличие от этих граждан, П.ПОРОШЕНКО ни одним словом или действиями не причинил вред интересам украинско-российских отношений. Более того, отмечается в комментарии, сам П.ПОРОШЕНКО и политическая сила, которую он представляет в Верховной Раде Украины, последовательно выступают за всестороннее углубление и дальнейшее развитие взаимовыгодного украинско-российского сотрудничества в духе стратегического партнерства.

МИД также добавляет, что во время инцидента третьего февраля с.г. в аэропорту “Пулково-2” российская сторона грубо нарушила статьи Консульской конвенции (1993 г.) между Украиной и Российской Федерацией, а также Венскую конвенцию (1963 г.) о консульских отношениях, отказав Генеральному консулу Украины в г. Санкт-Петербурге в праве встречи с гражданином Украины П.ПОРОШЕНКО.

Следовательно, к сожалению, взятый на вооружение российской стороной подход – „око за око, зуб за зуб” – никак не отвечает той атмосфере взаимного уважения и конструктивного сотрудничества, которая утверждается между двумя соседними странами по инициативе глав обоих государств. Более того, такие действия российской стороны противоречат общепринятым нормам международного права, приходит к заключению МИД Украины.

В связи с этим, МИД ожидает официального ответа МИД РФ на ноту, переданную российской стороне 6 февраля 2007р. по данному делу.

В МИД искренне надеются, что “российская сторона найдет в себе волю разобраться в сложившейся ситуации, чтобы отменить безосновательные обвинения и решения”. В МИД также убеждены, что это очевидное недоразумение не повлияет негативно на нынешний активный украинско-российский диалог.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля народному депутату П.ПОРОШЕНКО запретили въезд на территорию России.

9 февраля в МИД РФ заявили, что Москва запретила въезд на территорию России гражданину Украины П.ПОРОШЕНКО в ответ на введенную Украиной практику "черных списков" в отношении российских граждан.

В прошлом году Украина запретила въезд в Украину вице-спикеру Госдумы РФ Владимиру ЖИРИНОВСКОМУ, депутату Госдумы, директору Института стран СНГ Константину ЗАТУЛИНУ, председателю Фонда эффективной политики Глебу ПАВЛОВСКОМУ, тележурналисту Михаилу ЛЕОНТЬЕВУ.