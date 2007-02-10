Тимошенко приготовила ловушку для Януковича

Юлия Тимошенко заявляет, что ее политическая сила разработала план отстранения правительства Януковича. Лидер фракции БЮТ уже поделилась этими намерениями с Президентом Украины. Об этом она сказала в интервью радио "Свобода".

"И понимая сейчас эти планы, Виктор Андреевич подписал Закон об императивном мандате для местных депутатов. Все разговоры, которые у нас состоялись с Президентом последние дни, свидетельствуют о том, что наши команды начали сближаться, и наши команды стали на путь нового шанса", - отметила Юлия Тимошенко.

Лидер БЮТ заявила: " Ловушка для Януковича готова. Причем обставлена флажками так, как он это делает на охоте за животными, которые, кстати, должны жить, не нужно их стрелять. Вокруг него уже флажки все выставлены. Вокруг Януковича, я имею в виду".