Ющенко думает, что Путин навел Европу на размышления

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что интеграция Украины в НАТО не осложнит ее взаимоотношения с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Мюнхене.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что если между Россией и Украиной будет осуществляться продуманный диалог, и каждая из сторон будет объяснять свои позиции, то все будет нормально.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина будет всегда корректно относиться к интересам России в оборонной сфере.

«Мы понимаем, что решение Украины интегрироваться в европейский оборонный блок требует доказанности по ряду вопросов в отношениях Украины и России. Это не угроза для России, и это самое главное. Это суверенное решение Украины относительно виденья построения своей системы безопасности», - сказал он.

Отвечая на вопрос о его впечатлении от выступления Президента РФ Владимира ПУТИНА на Мюнхенской конференции по безопасности, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что выступление главы российского государства было значимым. «Я бы сказал, что много раздумий после такого выступления будет и в европейских структурах», - отметил он.

По словам В.ЮЩЕНКО, он ценит то, что вопросы безопасности сегодня обсуждаются на таком уровне. Он считает, что обмен мнениями в этом вопросе очень важен. «Тема очень деликатная», - подчеркнул Президент Украины.