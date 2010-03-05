БЮТ обжаловал в КС отмену местных выборов

Блок Юлии Тимошенко обжаловал в Конституционном Суде Украины постановление Верховной Рады об отмене местных выборов, ранее назначенных на 30 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по словам народного депутата, члена фракции БЮТ Владимира ПИЛИПЕНКО, «в соответствии с Конституцией группа народных депутатов обратилась в Конституционный Суд с представлением относительно постановления от 16 февраля 2010 года об отмене выборов в местные советы и сельских, поселковых и городских председателей».

«Это постановление оспаривается по мотивам его несоответствия Конституции Украины», - отметил В.ПИЛИПЕНКО.

Народный депутат отметил, что все необходимые документы были вчера зарегистрированы в канцелярии суда.

16 февраля Верховная Рада приняла постановление №1889, которым отменила местные выборы, запланированные на 30 мая этого года. БЮТ за это постановление не голосовал.