Ющенко собрался в Грузию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 1-2 марта побывает с официальным визитом в Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Мюнхене сообщил министр иностранных дел Грузии Гаэла БЕЖУАШВИШИ.

Он напомнил, что контакты между президентами Украины и Грузии происходят постоянно, недавно В.ЮЩЕНКО был в Грузии, но с неофициальным визитом.

Г.БЕЖУАШВИЛИ подчеркнул, что проблем между нашими странами не существует, и с таким настроением в Грузии ожидают и этот официальный визит Президента Украины.

«У нас нет проблем и есть много задач, которые необходимо решать совместно», - сказал Г.БЕЖУАШВИЛИ.

Он также сообщил, что в Грузию планируется визит премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, однако дата еще не определена.

Г.БЕЖУАШВИЛИ напомнил о договоренности относительно проведения межправительственной комиссии именно в Грузии.