В Европе придумали, как избавиться от таких проблем как Украина и Грузия

Довольно много европейских газет отмечают, что визит Виктора Ющенко в Германию еще раз проиллюстрировал попытку Запада смотреть на перспективы Украины через российскую призму.

Влиятельная немецкая «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» замечает, что канцлер Германии Ангела Меркель основное внимание во время встречи с президентом Украины Виктором Ющенко обратила на «значение надежной кооперации с Украиной, как страной транзита российских газовых поставок». Госпожа Меркель сказала также, как замечает эта же газета, что не сомневается в украинских гарантиях относительно «снабжения Европы».

«Франкфуртекр Альгемайне Цайтунг» также информирует, что Ющенко и Меркель пытались не выдвигать на первый план разногласия относительно перспектив вступления Украины к ЕС. А госпожа канцлер отметила первоочередную необходимость подготовки нового соглашения о сотрудничестве Киева с ЕС, которое должно урегулировать визовые вопросы и беспошлинную торговлю.

Швейцарская же «Нойе Цюрхер Цайтунг» отметила, что визит Ющенко в Берлин еще раз показал отдаленность перспективы вступления Киева в ЕС. Газета также иронически высказалась о возможностях нового углубленного соглашения между Украиной и ЕС, напомнив об украинско-немецком визовом скандале двухгодичной давности. Это же издание заметило, что «эйфория в Берлине относительно «Оранжевой революции» уже давно минула» и прибавило, что Германия рассматривает отношения с Украиной через российскую призму, потому что для Берлина: «отношения с Россией приоритетны и федеральное правительство избегает острых сигналов по адресу Кремля».

Берлинская «Тагесшпигель» также пишет о том, что российский вопрос будет центральным и на мюнхенской международной конференции по проблемам безопасности. Невзирая на острый антироссийский выпад в канун мюнхенской конференции одного по ее участников, американского сенатора Джона Маккейна, который обвинил Россию в том, что «она оказывает империалистическое влияние на соседние государства», организатор конференции Хорст Тельчик, как пишет «Тагесшпигель», выступил с предложением сближать Россию и США в Мюнхене. Газета также приводит слова Тельчика: «НАТО должно предложить России вступить в его ряды... и тогда сами собой исчезнут такие проблемы, как Украина и Грузия».

Радио «Свобода»