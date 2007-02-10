Мороз думает, что Тимошенко просчитается

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ считает нецелесообразным проведение референдума по конституционным вопросам и досрочным парламентским выборам.

Как сообщает “Украинская правда”, об этом он заявил в интервью канала "Рада" в пятницу вечером.

«Я не вижу оснований, чтобы на референдуме рассматривать вопросы, связанные с Конституцией. Это нелогично и противоречит Конституции", - сказал Председатель ВР, комментируя инициативу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о возможном референдуме. А.МОРОЗ добавил, что глава государства должен действовать в рамках Конституции.

«Согласно заключениям экспертов, все давно согласились, что наша Конституция по совершенству, соответствию нормам демократии – образцовая. В нее следует лишь внести коррективы, связанные с переходом к парламентско-президентской форме правления. И то, что не нравится кому-то, что речь идет о пересмотре полномочий, не должно быть основанием пересматривать сам документ», - отметил А.МОРОЗ.

Он отрицает, что сегодня с законом о Кабмине идет перераспределение полномочий.

«Сегодня никто ни у кого не забирает и не перераспределяет полномочия... Речь идет о приведении в соответствие с Конституцией деятельности и прав и обязанностей всех институтов власти», - отметил он.

«Поэтому оснований для проведения референдума нет и потребности нет. Если кто-то здесь хочет поиграть в политику и давит на Президента, то это другое дело. Но нужно понимать, что мы все будем действовать в рамках Конституции», - подчеркнул А.МОРОЗ.

Что касается закона о Президенте, то он напомнил, что сейчас действует закон 1991 года, который принят еще до Конституции. «Закон не расширяет или ограничивает полномочия, он определяет механизмы осуществления этих полномочий, поэтому, несомненно, он должен быть принят», - сказал Председатель ВР, добавив, что субъектом законодательной инициативы могут быть представители разных ветвей власти.

«Мы только будем приветствовать, если от Президента как можно быстрее поступит такой проект», - добавил он.

Кроме того, А.МОРОЗ считает непродуктивным для политических сил проведение досрочных выборов. «Сегодня нужно обеспечить стабильность в стране. Потому что подстрекательство к выборам досрочным, роспуск – я этого не боюсь, но хочу сказать, что пользы от этого никому нет», - сказал он.

Он отметил, что на досрочных выборах «имеет перспективу якобы одна политическая сила, но и она может сильно просчитаться в результате таких выборов».

«Я бы не советовал им этого делать, сегодня лучше сотрудничество», - отметил А.МОРОЗ.

Относительно заявления БЮТ и «Нашей Украины» о совместной оппозиционной деятельности, то Председатель ВР пожелал не комментировать эту ситуацию. "Хотят сотрудничать – пусть сотрудничают, правда каждый из них понимает последствия этого сотрудничества и очевидно прогнозирует", - сказал он.