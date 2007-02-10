Тимошенко собирается преодолевать еще одно вето Президента

Депутаты местных советов от Блока Юлии Тимошенко, которые будут голосовать против выделения земли через аукционы, будут лишены мандата.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«До того момента, пока наша политическая команда не подняла вопрос аукционов на землю, на собственность, до тех пор, пока мы не сделали этот вопрос публичным, ни одном совете Украины вообще вопросы аукционов не обсуждали», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что последние 15 лет всю землю продавали «за копейки, которые не наполняли бюджет, и которые не давали возможности ни дороги строить, ни школы, ничего».

«Мы приняли на форуме местного самоуправления решение, что ни один земельный участок не будет выделен без аукциона или в аренду, или в продажу», - сообщила лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО также напомнила, что БЮТ добился принятия Верховной Радой закона, который позволяет продавать или отдавать землю в аренду только через открытые аукционы. «К сожалению, Президент наложил вето на данный закон. Но я убеждена, мы преодолеем это вето», - сказала лидер БЮТ.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО проинформировала, что БЮТ в каждом местном совете установил мониторинг, и «мы знаем, какой депутат голосует за аукционы, а какой прячется и не голосует». Лидер БЮТ заявила, что депутаты, которые будут голосовать против выделения земли через аукционы, будут лишены депутатского мандата.