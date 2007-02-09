Мэр Донецка призвал выступить против произвола государства

Мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО призывает мэров городов области "выступить общим фронтом против произвола" государства в практике бюджетных отчислений.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом А. ЛУКЬЯНЧЕНКО заявил сегодня в Донецке на заседании Координационного совета донецкого отделения Ассоциации городов Украины, председателем котрого он является.

Мэр продемонстрировал диаграмму бюджета Донецка в 2006 году, согласно которой 70,9% средств, заработанных городом, уходит в государственный бюджет, 4% – в областной бюджет и лишь 25,1% остается городу.

По словам А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, в 2007 году Киев увеличил Донецку доходную часть бюджета еще на 28%. Исходя из сформированного бюджета, уточнил мэр, доля государственного бюджета увеличилась на 500 млн. грн., доля области – на 2,2%, а доля города уменьшилась на 0,3% и составляет 24,8%. По его словам, несмотря на декларации государства о том, что в городском бюджете должно оставаться не менее 40% всех финансовых ресурсов территории, в таких городах как Мариуполь, Авдеевка, Угледар, Донецк эти цифры гораздо ниже.

"Я хотел бы, чтобы каждый город сделал такой анализ для себя, и чтобы мы общим фронтом выступили против этого произвола", - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Также он подчеркнул, что “бюджетная политика должна быть у нас приоритетной". "За бюджет 2008 года мы должны начинать воевать уже с мая этого года", - заявил мэр.

Кроме того, А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, подверг критике облгосадминистрацию и областной совет, которые, по его мнению, на недостаточном уровне защищают интересы городов области. «Другие области, другие политические силы гораздо сильнее и последовательнее отстаивают интересы регионов и местного самоуправления в Киеве", - отметил А. ЛУКЬЯНЧЕНКО.