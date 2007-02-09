Ющенко: Универсал не выполнил своей задачи, происходит ”какой-то шабаш”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что «Нашу Украину» и БЮТ к объединению подталкивает игнорирование мнения оппозиции в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам сегодня в Мюнхене.

На вопрос, принимал ли он участие в переговорах относительно сотрудничества между “Нашей Украиной” и БЮТ, В.ЮЩЕНКО отметил, что фракция является самостоятельной в принятии своих решений, и он не хочет в них вмешиваться. «Место и роль Президента в этом вопросе – формирование отношений фракции “Наша Украина” с другими политическими фракциями, остается местом Президента, не больше, и я хотел бы подчеркнуть, что решения, которые принимают мои коллеги в парламенте, это решения, которые касаются фракции, это позиция фракции», - подчеркнул Президент, отметив, что он не хочет «формировать иллюзию ручного управления фракцией или ее позицией».

Говоря о консолидации политических сил, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что он был и остается сторонником консолидации всех политических сил: «Она (консолидация) могла бы быть глубже достигнута в рамках контактов демократического крыла, прежде всего, я имею в виду «Нашей Украины» и Партии регионов. Я думал, что Универсал национального единства как документ, который формулирует национальные приоритеты, значительно консолидирует парламентские силы и поможет сформировать механизм более глубокого доверия между политическими силами. К сожалению, это не удалось», - сказал он. По мнению Президента, не удалось это сделать из-за непонятной политики, которую проводит Кабинет Министров и большая часть фракции Партии регионов.

«Я могу говорить о своих действиях и утверждать, что я каждый день подаю руку для понимания и почти каждый день я в руку получаю камень с другой стороны. Я никогда не буду говорить, что это позиция слабого, напротив, но то, что сегодня происходит в парламенте, - это разочарование от тех попыток, шагов в новых политических реалиях формировать консолидацию», - подчеркнул он.

У Президента создается впечатление, что происходит какой-то шабаш, празднование победы, политизация органов исполнительной власти до самых мелких структур. И это все, отметил Президент, происходит вместо того, чтобы договариваться и работать и не допускать перекосов, которые сегодня, к сожалению, существуют.

В.ЮЩЕНКО убежден, что подобные аргументы стали основой для действий, которые сегодня происходят в оппозиционных силах.

Он напомнил, что встречался с “Нашей Украиной” в канун принятия ею решение о совместном заявлении с БЮТ. «Я понимаю природу этого шага – потому что постоянное игнорирование мнения оппозиции по формированию законодательного поля, принятию самых существенных решений, привело к тому, что политические силы не находят иного способа, как через консультации», - сказал он.