Генсек НАТО хочет поговорить с Януковичем

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН заявил в среду о своем желании встретиться с новым Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, передает РИА «Новости».

"Я буду рад встретиться с новым Президентом Украины и обсудить будущее отношений", - сказал он журналистам в Брюсселе.

При этом А.РАССМУССЕН подчеркнул, что позиция НАТО в отношении перспективы членства Украины в Североатлантическом альянсе с приходом к власти В.ЯНУКОВИЧА не изменилась - страна однажды может быть принята в члены НАТО при условии наличия такого желания и выполнении связанных с этим натовских критериев.

"Украине принимать решение в отношении собственного будущего", - указал Генсек НАТО.

По его словам, Украине решать, сфокусирует ли она в дальнейшем отношения на партнерстве с Альянсом или на вступлении в военно-политический блок.

Как сообщал УНИАН, 1 марта с. г. Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ посетил Брюссель с однодневным официальным визитом. Он провел встречи с руководителями институтов Европейского Союза - с Президентом ЕС Германом Ван РОМПЕЕМ, Президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, Президентом Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ.

В то же время встреча В.ЯНУКОВИЧА с Генеральным секретарем НАТО А.РАСМУССЕНОМ не планировалась.