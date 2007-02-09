Ющенко: поправки к закону о Кабмине не стоят внимания

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что поправки к закону о Кабинете Министров, принятые сегодня в первом чтении, даже не стоят внимания.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что относится к принятым поправкам негативно из-за того, что такой закон, как о Кабинете Министров, призванный регулировать отношения между такими институтами, как Президент, правительство и парламент, должен разрабатываться совместно всеми институтами на трехсторонней основе.

«Случилось то, что случилось, правительство садится, расписывает в одностороннем порядке то, что оно хотел, а послушный парламент идет вслед за правительством. Это не правильная практика», - подчеркнул Президент, добавив, что это ни к чему не приведет. «Это демонстрация шантажа, демонстрация якобы какой-то силы. Убежден, что трезвые политики, которые заботятся о том, как привнести единство в украинский политикум, так поступать не могут», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он называет ошибочным такие действия правительства и парламента.

По словам Президента, принятые поправки даже не стоят внимания. «Они никаких балансов, никаких противовесов, никакой гармонизации политикума, в отношениях между тремя институтами власти не приносят, а ключевая проблема для Украины как раз заключается не в том, у кого какие будут полномочия, а в том, как эти полномочия сбалансировать», - отметил В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что необходимо сбалансировать полномочия таким образом, чтобы каждая ветвь власти не давала другой возможности узурпировать власть.

«Я не могу положительно оценить время, которое было потрачено в парламенте на доработку этого закона», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что необходимо, чтобы один из институтов власти (но не уточнил, какой именно – УНИАН) взял Конституцию, сверил нормы закона с ее нормами и отменил закон.

В.ЮЩЕНКО в очередной подчеркнул, что закон о Кабмине является нелегитимным, начиная с формальных оснований – процедуры принятия и обнародования.

«По форме и по содержанию этот закон является антиконституционным, потому он является незаконным», - сказал глава государства.