Луценко думает, что Ющенко стоит забыть о высоких должностях

Народные депутаты от Гражданского движения «Народная самооборона» не будут поддерживать кандидатуру Виктора ЮЩЕНКО на должность премьер-министра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО опровергает сообщения некоторых СМИ о его якобы встрече с председателем политсовета партии “Наша Украина” Верой УЛЬЯНЧЕНКО.

«Я опровергаю информацию о каких-либо переговорах относительно поддержки «Народной самообороной» кандидатуры Виктора ЮЩЕНКО на должность премьера. Более того, могу публично заявить, что пять лет президентства ЮЩЕНКО - это пять лет пустой псевдопатриотической болтовни, не подтвержденной никаким делом, потерянных возможностей, измен и притворной борьбе с коррупцией», - заявил лидер “Народной самообороны”.

«Думаю, что после этого ему нужно забыть о возможности занимать какие-либо высокие государственные должности», - считает Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщалось, сегодня председатель политсовета партии “Наша Украина” В.УЛЬЯНЧЕНКО заявила, что партия "Наша Украина" готова быть участником дееспособной партнерской коалиции, которая сформирует Кабинет министров во главе с премьер-министром В.ЮЩЕНКО.