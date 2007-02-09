Луценко собрал 8 тысяч человек

Около 8 тысяч сторонников гражданского движения «Народная самооборона» провели сегодня в Хмельницком митинг в поддержку этого движения.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг начался около 17 часов и длился три часа. Митингующие держали флаги с символикой «Народной самообороны», партий ПОРА, «Вперед, Украина!», «Наша Украина». Также были три флага Социалистической партии Украины и национальные флаги Украины.

В 17 часов начался концерт, на котором выступили украинская певица Марийка БУРМАКА, а также группы «Мандри» і «Друга ріка».

После концерта перед митингующими выступили лидеры «Народной самообороны» Тарас СТЕЦЬКИВ и Юрий ЛУЦЕНКО, которые призвали людей объединяться для установления контроля над властью, а также для проведения весной марша справедливости на Киев. «Пока построятся стены Бастилии, нам нужно не допустить даже возведения ее фундамента», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО и передал людям большой флаг с символикой «Народной самообороны».

Митинг закончился исполнением национального гимна.

Планируется, что Ю.ЛУЦЕНКО посетит в субботу Полтаву, а в воскресенье – Черкассы.