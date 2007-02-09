Черновецкий обещает быть проблемой для Тимошенко
Мэр критикует своё вчерашнее решение
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ раскритиковал вчерашнее решение Киевского городского совета об установлении для всех киевлян одинаковых тарифов, которые увеличены с 1 декабря в 2 раза.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал сегодня на пресс-конференции.
«Я хочу вам сказать, что в моем распоряжении была заложена концепция, что богатые платят за бедных. То есть и ТИМОШЕНКО, и БРОДСКИЙ, и меня можете туда зачислить, должны платить больше и компенсировать жилищно-коммунальные услуги для средней и ниже средней по доходам семьи», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
«В результате вчерашнего решения все нивелировано. Теперь мы будем платить все одинаково. Более того, люди, которые были выведены из-под тарифного удара, и платили всего в 1,49 раза больше, в результате вчерашнего голосования будут платить больше в 1,9 раза. Таким образом, вчерашнее решение ударило по полумиллиону киевлян», - утверждает мэр.
Он объяснил, что поддержал вчерашний проект решения потому, что прислушивается к мнению горожан, и для их спокойствия.
«Мое решение, за что я голосовал вчера на сессии, продиктовано общественным спокойствием в городе, чтобы оно было, и желанием показать, кто есть кто», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
При этом он также подчеркнул, что на сегодняшний день его не интересует рейтинг, и не из-за рейтинга было принято решение, поскольку до выборов Киевского городского председателя еще далеко и они будут «не завтра».
По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, еще в октябре, когда подписывались его распоряжения о повышении тарифов, представители всех фракций, даже оппозиционных, поддерживали это решение.
«История вопроса о распоряжении по тарифам, которое заменено вчерашним коллегиальным решением Киевсовета, в следующем. И это правда. Все, без исключения фракции, в том числе и БЮТ, на заседании у секретаря Киевсовета в связи с проведением очередной сессии заявили о том, что они готовы голосовать за те тарифы, которые я подписал своим распоряжением. И эти документы существуют, и существуют подписи всех этих фракций. Но поскольку я по натуре человек, который заботится не только о ближнем, который живет плохо, но и о ближнем политике, я принял решение, что я подпишу их сам, заботясь о том, чтобы потом ни БЮТ, ни «Нашу Украину», ни других не критиковали. И чтобы я сам принял удар в связи с этим непопулярным решением», - подчеркнул мэр.
Он также обратил внимание на то, что решение Киевсовета по пересмотру тарифов обойдется городу в 1 млрд. 100 млн. грн. Но при этом мэр успокоил, что городские власти найдут способы найти эти деньги и продолжить реформирование жилищно-коммунальной сферы в столице.
«Теперь коллегиальное решение отменить невозможно», - сказал мэр, добавив, что он сознательно пошел на понижение, «потому что это было важно с точки зрения и юридической».
Кроме того, говоря о «ненависти оппонентов», Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: «Я буду проблемой всегда для любого нечестного политика, и она (ТИМОШЕНКО) это понимает».
Исходя из этого, по мнению Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, а также в обмен на закон о Кабмине Ю.ТИМОШЕНКО «протолкнула» закон об императивном мандате. «Таким образом, появился новый закон, который существует только в Северной Корее и на Кубе – закон об императивном мандате, который предусматривает, если цвет ваших глаз или ваш костюм не нравится двум-трем членам высшего совета партии – вас можно исключить из фракции. Таким образом, ни одного лишнего слова, и фактически демократия в Киеве этим законом разрушается. Это и есть истинное лицо человека, который хочет создать образ страдалицы и демократически настроенного политика», - резюмировал мэр.