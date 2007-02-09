Черновецкий обещает быть проблемой для Тимошенко

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ раскритиковал вчерашнее решение Киевского городского совета об установлении для всех киевлян одинаковых тарифов, которые увеличены с 1 декабря в 2 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал сегодня на пресс-конференции.

«Я хочу вам сказать, что в моем распоряжении была заложена концепция, что богатые платят за бедных. То есть и ТИМОШЕНКО, и БРОДСКИЙ, и меня можете туда зачислить, должны платить больше и компенсировать жилищно-коммунальные услуги для средней и ниже средней по доходам семьи», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«В результате вчерашнего решения все нивелировано. Теперь мы будем платить все одинаково. Более того, люди, которые были выведены из-под тарифного удара, и платили всего в 1,49 раза больше, в результате вчерашнего голосования будут платить больше в 1,9 раза. Таким образом, вчерашнее решение ударило по полумиллиону киевлян», - утверждает мэр.

Он объяснил, что поддержал вчерашний проект решения потому, что прислушивается к мнению горожан, и для их спокойствия.

«Мое решение, за что я голосовал вчера на сессии, продиктовано общественным спокойствием в городе, чтобы оно было, и желанием показать, кто есть кто», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом он также подчеркнул, что на сегодняшний день его не интересует рейтинг, и не из-за рейтинга было принято решение, поскольку до выборов Киевского городского председателя еще далеко и они будут «не завтра».

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, еще в октябре, когда подписывались его распоряжения о повышении тарифов, представители всех фракций, даже оппозиционных, поддерживали это решение.

«История вопроса о распоряжении по тарифам, которое заменено вчерашним коллегиальным решением Киевсовета, в следующем. И это правда. Все, без исключения фракции, в том числе и БЮТ, на заседании у секретаря Киевсовета в связи с проведением очередной сессии заявили о том, что они готовы голосовать за те тарифы, которые я подписал своим распоряжением. И эти документы существуют, и существуют подписи всех этих фракций. Но поскольку я по натуре человек, который заботится не только о ближнем, который живет плохо, но и о ближнем политике, я принял решение, что я подпишу их сам, заботясь о том, чтобы потом ни БЮТ, ни «Нашу Украину», ни других не критиковали. И чтобы я сам принял удар в связи с этим непопулярным решением», - подчеркнул мэр.

Он также обратил внимание на то, что решение Киевсовета по пересмотру тарифов обойдется городу в 1 млрд. 100 млн. грн. Но при этом мэр успокоил, что городские власти найдут способы найти эти деньги и продолжить реформирование жилищно-коммунальной сферы в столице.

«Теперь коллегиальное решение отменить невозможно», - сказал мэр, добавив, что он сознательно пошел на понижение, «потому что это было важно с точки зрения и юридической».

Кроме того, говоря о «ненависти оппонентов», Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: «Я буду проблемой всегда для любого нечестного политика, и она (ТИМОШЕНКО) это понимает».

Исходя из этого, по мнению Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, а также в обмен на закон о Кабмине Ю.ТИМОШЕНКО «протолкнула» закон об императивном мандате. «Таким образом, появился новый закон, который существует только в Северной Корее и на Кубе – закон об императивном мандате, который предусматривает, если цвет ваших глаз или ваш костюм не нравится двум-трем членам высшего совета партии – вас можно исключить из фракции. Таким образом, ни одного лишнего слова, и фактически демократия в Киеве этим законом разрушается. Это и есть истинное лицо человека, который хочет создать образ страдалицы и демократически настроенного политика», - резюмировал мэр.