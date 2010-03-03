Азаров: за время премьерства Тимошенко потери Украины сравнимы с войной

Правительство, возглавляемое Юлией ТИМОШЕНКО, продемонстрировало «катастрофический провал» во всех отраслях экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента народный депутат от Партии регионов Николай АЗАРОВ во время рассмотрения вопроса об ответственности Кабинета министров Украины.

«2008-2009 годы – годы премьерства Ю.ТИМОШЕНКО – войдут в историю Украины как годы уникального провала во всех сферах», - сказал Н.АЗАРОВ, добавив: «Провал катастрофический».

Он подчеркнул, что впервые за последние 10 лет Украина живет без бюджета, живет «на так называемом ручном управлении». Н.АЗАРОВ отметил, что «проводимая Юлией ТИМОШЕНКО финансовая политика подчинена лишь одному – политической конъюнктуре». Он добавил, что сегодня «государство в глубочайшем социально-экономическом кризисе, который Украина не знала за 20 лет». По словам депутата, денег в стране нет.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что «Украина за два года потеряла пятую часть ВВП», и этот показатель «сравним с войной».

Депутат утверждает, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО «весь 2009 год проедало, разбазаривало скудный внутренний ресурс, влезало в долги». По его словам, государственный долг увеличился на 112 млрд. грн.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО предоставило государственные гарантии на сумму 54,7 млрд. грн.

По его словам, «нужно отдать должное» Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, который «проявил ответственность и большую часть бездумных решений приостановил своими указами, «на сумму более 25 млрд. грн.».

«Те решения, которые принимала Ю.ТИМОШЕНКО, принимались с грубым нарушением Конституции Украины, бюджета Украины и других процедур», - заявил Н.АЗАРОВ.

«Во время моего доклада лица министров погрустнели, поскучнели. Это хорошо, значит совесть не потеряна до конца. Есть надежда», - резюмировал Н.АЗАРОВ.