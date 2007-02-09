Ющенко привёз в Германию землю из Бабьего Яра

Виктор ЮЩЕНКО в ходе рабочей поездки в Германию посетил Мемориальный комплекс «Концентрационный лагерь «Флоссенбюрг»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в ходе рабочей поездки в Германию посетил Мемориальный комплекс «Концентрационный лагерь «Флоссенбюрг».

Как сообщили УНИАН пресс-службе главы государства, В.ЮЩЕНКО возложил венок к мемориальной доске погибшим украинцам на «Площади наций» и минутой молчания почтил память погибших.

Отвечая на вопрос журналистов, В, ЮЩЕНКО рассказал, что его отец, Андрей Ющенко, находился в концлагере «Флоссенбюрг», когда ему было 25 лет. «Это была его финальная часть в плену. Он много рассказывал о том, как их освободили американцы, как его доставляли из Аушвитца, и как он по дороге бежал», – рассказал Президент. По его словам, в личном деле Андрея Ющенко записано, что 20 октября 1944 года он бежал из плена, был пойман в Карловых Варах и отправлен в «Флоссенбюрг». На тот момент в лагере удерживали около 15 тысяч узников. Сведения о пленных хранятся в специальной книге-реестре, в которой указано, что пленный Андрей Ющенко зарегистрирован 1 декабря 1944 года, его личный номер – 38034.

Также Президент Украины осмотрел территорию бывшего концентрационного лагеря, «Долину смерти» и крематорий. Кроме того, В.ЮЩЕНКО посетил часовню на территории лагеря и оставил запись в Золотой книге города Флоссенбюрг: «62 года назад здесь мерял свой широкий путь мой отец и тысячи его ровесников. Склоняю голову перед их светлой памятью».

В.ЮЩЕНКО также передал в экспозицию комплекса землю из Бабьего Яра.

*** Флоссенбюрг (Flossenburg) – немецко-фашистский концентрационный лагерь, в котором содержали узников, переведенных из других лагерей за антифашистскую деятельность. Созданный в 1939 году вблизи г. Флоссен, «Флоссенбюрг» был лагерем уничтожения. Он насчитывал 75 филиалов. Узников «Флоссенбюрга» использовали для работ на заводе «Хейнкель», в каменоломнях и на строительстве бомбоубежищ.

В лагере существовала подпольная антифашистская интернациональная организация, которая вела антифашистскую пропаганду, организовывала акты саботажа на предприятиях. Через лагерь прошли около 112 тыс. узников из 20 стран мира. 80 тыс. из них были уничтожены, в том числе 26 430 граждан СССР.

В конце апреля 1945 года в связи с приближением советских и союзных войск лагерь был эвакуирован. По дороге часть узников, возглавляемых подпольщиками, разоружила охрану и бежала в Чехословакию, навстречу наступавшим советским войскам. Остальных узников «Флоссенбюрга» освободили американские войска 2 мая 1945 года.

На территории бывшего лагеря открыта мемориальная доска с именами жертв фашистского террора.

Сегодня на месте бывшего лагеря сохранились не все здания. Там, где были бараки советских военнопленных, в настоящее время кладбище. Часть территории бывшего лагеря застроена частными домами. Запланировано, что в июне этого года здесь будет открыт Мемориальный музей.

Ежегодно в «Флоссенбюрге» проводят встречи бывших узников, в том числе из Украины, в знак того, что время не должно стирать память о кровавых страницах истории человечества.