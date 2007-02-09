СПУ возмущена совместным шабашем Секретариата Президента и оппозиции

Социалистическая партия Украины убеждена, что аппарат Президента пытается создать общую оппозицию в Верховной Раде для дестабилизации ситуации в стране.

Соответствующее заявление политисполкома СПУ УНИАН предоставила пресс-служба партии.

В частности, политисполком СПУ и фракция социалистов в ВР считают, что заявление народных депутатов Юлии ТИМОШЕНКО и Вячеслава КИРИЛЕНКО “О совместной оппозиционной деятельности в парламенте” является “практическим воплощением программы дестабилизации политической ситуации, управляемой Секретариатом Президента Украины, составляющей которой является давление на парламент силами оппозиционных депутатов”.

В заявлении отмечается, что наличие такого плана действий не является тайной, поскольку координация наблюдается между уличными акциями и действиями парламентской оппозиции, последовательностью освещения соответствующих событий в определенных СМИ.

“Все это осуществляется под непосредственным руководством аппарата Президента государственными служащими при одновременных заявлениях главы государства о консолидации, сотрудничестве и демократии”, - отмечается в документе.

Отмечается, что заявление о совместной оппозиционной деятельности построено исключительно на фальшивых аргументах, которые приводятся с целью оправдания своей позиции и своих намерений.

В частности, не отвечает действительности аргумент о предательстве СПУ своих избирателей как причины развала коалиции демократических сил. В заявлении отмечается, что коалиция развалилась из-за несовместимости персоналий, которые стремились к власти в блоке “Наша Украина” и БЮТ.

Также не отвечает действительности тезис относительно вины новой власти в “невиданном росте цен и тарифов”, поскольку цены действительно выросли, но повышены они в несколько приемов предыдущими составами правительств, в частности, цены на мясо до нынешних размеров еще при премьерстве Ю.ТИМОШЕНКО.

В заявлении также отмечается, что не отвечают действительности обвинения в игнорировании Конституции и законов, растаптывании прав оппозиции и осуществлении кадровых чисток.

Политисполком заявляет, что настоящая причина появления заявления “О совместной оппозиционной деятельности в парламенте” сводится к желанию отменить изменения в Конституции и добиться роспуска парламента.

СПУ предупреждает общество об авантюрном характере действий тех, кто призывает к противостоянию, дестабилизации и т.н. “весеннему наступлению”.

“За трескотней, сопровождающей этот шабаш, скрываются не беспокойство о судьбе народа, о формировании подконтрольной людям местной власти, не о суверенитете и правах граждан, а исключительно жажда власти. Власти для удовлетворения собственных, в первую очередь бизнесовых интересов”, отмечается в документе.