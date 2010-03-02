Тимошенко собрала Кабмин

Кабинет министров Украины проводит очередное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание началось приблизительно в 18.00 и проходит без участия представителей средств массовой информации.

В повестку дня внесено 14 вопросов, касающихся текущей деятельности правительства.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Кабинет министров перенес свое заседание с утра 3 марта на 18.00 2 марта в связи с тем, что завтра в Верховной Раде должен рассматриваться вопрос об отставке правительства.