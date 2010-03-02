Тимошенко собрала Кабмин
18:39, 02 марта 2010Политика
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Журналистов на заседание не пустили
Кабинет министров Украины проводит очередное заседание.
Как передает корреспондент УНИАН, заседание началось приблизительно в 18.00 и проходит без участия представителей средств массовой информации.
В повестку дня внесено 14 вопросов, касающихся текущей деятельности правительства.
Как сообщал УНИАН, 1 марта Кабинет министров перенес свое заседание с утра 3 марта на 18.00 2 марта в связи с тем, что завтра в Верховной Раде должен рассматриваться вопрос об отставке правительства.
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