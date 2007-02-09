Тимошенко призывают немедленно применить императивный мандат

Депутат Киевского городского совета Михаил БРОДСКИЙ призывает лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО «спасти Киев от окончательного разграбления через немедленное использование закона об императивном мандате».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе М.БРОДСКОГО.

«Юлия Владимировна, Вы можете спасти нашу столицу от полчища мародеров, которые в составе так называемого «большинства ЧЕРНОВЕЦКОГО» продолжают разворовывать землю, коммунальные предприятия и другую собственность киевской общины, - сказал М.БРОДСКИЙ. - Для спасения в Ваших руках есть эффективный инструмент – это закон об императивном мандате, который наделяет Вас правом лишить депутатского статуса тех перебежчиков, которые променяли свою политическую честь на коммерческую выгоду».

По данным пресс-службы М.БРОДСКОГО, поводом для обращения к Ю.ТИМОШЕНКО стали результаты очередной сессии Киевсовета от 8 февраля, во время которой большинство депутатов опять «дерибанили землю», и среди них были и те, кто попал в Киевсовет от БЮТ. М.БРОДСКИЙ предлагает немедленно лишить их мандатов.

М.БРОДСКИЙ также призывает Ю.ТИМОШЕНКО немедленно применить процедуру императивного мандата и к членам фракции БЮТ в Черкасском городском совете, которые фактически провалили принятие решения о продаже земли черкасской городской общины исключительно на аукционах.

По мнению М.БРОДСКОГО, благодаря применению норм закона об императивном мандате БЮТ сможет стать первой политической силой, которая вычистит из своих рядов тех «господ», которые рассматривают свою депутатскую деятельность исключительно как инструмент обогащения.

В то же время М.БРОДСКИЙ выражает убеждение, что, несмотря на то, что он покинул фракцию БЮТ в Киевсовете, у руководства блока нет оснований лишать его депутатского мандата: «Я был первым, кто поставил вопрос о преступном характере власти ЧЕРНОВЕЦКОГО, кто категорически настаивал на выполнении предвыборной программы БЮТ «Справедливый Киев», кто говорил о необоснованности тарифов и о недопустимости коррупционного деления земли. Я доволен тем, что на эти позиции в конце концов встал и Блок Тимошенко».