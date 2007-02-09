У Януковича ждут встречных шагов от Ющенко

Положительное голосование членов парламентской коалиции за изменения к закону о Кабинете министров является шагом навстречу Президенту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый вице-премьер, министров финансов Николай АЗАРОВ.

«Правительство настроено на конструктивное взаимодействие с Президентом однозначно, - заявил Н.АЗАРОВ. - И сегодняшний шаг, когда голосами антикризисной коалиции удовлетворены те вопросы, которые поставил перед Кабинетом министров Президент страны, говорит о том, что мы реально заинтересованы в конструктивном сотрудничестве».

При этом он отметил, что судьба Закона «О Кабинете министров» была предопределена изначально, и было совершенно очевидно, что он будет принят и вступит в действие

В то же время, Н.АЗАРОВ не исключил, что действие закона может быть приостановлено по решению Конституционного суда.

Вместе с тем, он выразил убеждение, что судьи Конституционного суда – «люди чрезвычайно ответственные, они понимают, что такое закон о Кабинете министров в сегодняшней ситуации в нашей стране», отметив при этом, что ни одно положение закона не противоречит действующей Конституции.

В этой связи первый вице-премьер заметил, что правительство понимает необходимость дальнейшего совершенствования конституционной реформы, а также дальнейшего «налаживания системы исполнительной власти в стране».

Вместе с тем, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что на сегодняшний день в контексте наметившегося экономического роста перед правительством стоят более важные задачи, связанные, в частности, с реализацией комплекса реформ в экономике и социальной сфере, к реализации которых планируется приступить со второй половины 2007 года.

«Это значит, что нам нужно наработать целую массу законодательных позиций, и тут нам сотрудничество с Президентом как воздух необходимо», – подытожил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона „О внесении изменений в законы Украины „О Кабинете министров Украины” и „О местных государственных администрациях”.

“За” проголосовали 240 народных депутатов из 441, зарегистрированного в сессионном зале.

В частности, не поддержали соответствующий законопроект в первом чтении фракции БЮТ (только 4 члена этой фракции проголосовали “за”) и «Наша Украина».

В то же время за принятие законопроекта проголосовали 189 членов фракции Партии регионов, 31 – СПУ, 21- КПУ и 5 – внефракционных.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон „О Кабинете Министров Украины”, в соответствии с которыми:

- Кабинет Министров Украины является сформированным и полномочным при условии принесения присяги не менее двух третей от общей численности членов Кабинета Министров Украины, установленной Верховной Радой Украины. То есть, Кабмин будет сформированным, если в его состав вошли две трети членов правительства, с учетом министров, представление на которых вносит Президент Украины;

- полномочия члена правительства прекращаются в случае освобождения его от должности по представлению: коалиции депутатских фракций в парламенте или премьер-министра Украины. То есть, представление об освобождении члена правительства может подавать и коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины;

- полномочия министра обороны Украины и министра иностранных дел Украины могут быть прекращены по представлению: коалиции депутатских фракций в парламенте, Президента Украины или премьер-министра Украины. То есть, представление об освобождении члена правительства может подавать также Президент Украины и коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины;

- правительство назначает и освобождает от должностей заместителей министров по представлению министров. То есть, министры могут подавать представление об освобождении своего заместителя сразу в правительство, без дополнительного обращения к премьер-министру Украины;

- заместители министра обороны Украины и министра иностранных дел Украины назначаются после консультаций соответствующего министра с Президентом Украины;

- исключается положение, в соответствии с которым Кабинет Министров Украины согласовывает кандидатуры заместителей председателей местных государственных администраций, которые осуществляют свои полномочия в сферах, относящихся к ведению Кабинета Министров Украины;

- правительство может отменять акты местных государственных администраций по мотивам их несоответствия Конституции или законам Украины. При этом не могут быть отменены акты, изданные во исполнение полномочий, делегированных соответствующими местными советами;

- предоставляется право Президенту Украины или уполномоченному им лицу принимать участие в заседаниях правительства;

- предоставляется право лицу, уполномоченному Президентом Украины, принимать участие в заседании правительственного комитета с правом совещательного голоса.