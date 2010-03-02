Герман заметила пылающий взгляд Тимошенко

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН выражает сомнение, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО может возглавить национально-демократические силы Украины.

Об этом А.ГЕРМАН заявила в интервью УНИАН, комментируя сегодняшнее заявление Ю.ТИМОШЕНКО.

«Она (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) цеплялась за власть судорожно и из всех сил. Но ее время прошло. И очередное экзальтированное заявление без пяти минут экс-премьера, иллюстрированное пылающим взглядом, стало лишь нудным рефреном – ни впечатления, ни заинтересованности», - сказала заместитель главы Администрации Президента.

В то же время А.ГЕРМАН отметила, что Ю.ТИМОШЕНКО так и не смогла достойно и своевременно уйти из власти.

«Ю.ТИМОШЕНКО очередной раз объявила себя лидером демократических сил, так и не прояснив для себя за прошедшие пять лет, что такое демократия», - отметила политик.

А.ГЕРМАН также обратила внимание, что «отчеканив свою речь, Ю.ТИМОШЕНКО спешно покинула зал, не встретившись с журналистами».

Как также убеждена заместитель главы Администрации Президента, у Ю.ТИМОШЕНКО нет шансов остаться на посту премьер-министра, а также возглавить национально-демократические силы.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге в Кабинете министров премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о намерении возглавить процесс объединения национал-патриотических сил вокруг национальных ценностей.

В частности Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Я думаю, фальши мы еще увидим очень много, но в этой фальши я хочу, чтобы что-то оставалось настоящим. А настоящим останется объединенная демократическая команда и настоящим останется мое лидерство в этой демократической команде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает первоочередной задачей для себя - объединение национал-патриотических сил. «Далее нам нужно сплотить те политические силы, тех политиков, народных депутатов, ту общественность, которая сегодня осознает, какой опасный период начинается для Украины», - добавила она.