Янукович передумал встречаться с Литвином

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня не планирует встречаться с руководством парламента и лидерами фракций.

Об этом УНИАН сообщил источник в ВР.

По словам собеседника агентства, на данное время руководство парламента находится на своих рабочих местах.

Как сообщал УНИАН, на сегодня планировалась встреча В.ЯНУКОВИЧА с лидерами фракций и руководством ВР в 15.00. В то же время, вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО сообщил, что ни он, ни руководство фракции БЮТ не получали никакого приглашения на эту встречу.

Как стало известно УНИАН, по состоянию на 15.30 Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ продолжает встречу с послом России в Украине Михаилом ЗУРАБОВЫМ.

Сейчас, как отмечают сотрудники Администрации Президента, на данный момент в рабочем графике главы государства встреча с руководителями парламентских фракций не предусмотрена.