Луценко хочет понравиться и вашим, и нашим?

Лидер гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО считает, что сегодня юридических оснований для роспуска парламента не существует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Хмельницком.

«Есть ли возможность роспуска Верховной Рады? Нет, очевидно, юридической возможности нет», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Вместе с тем, он допустил, что, возможно, основания для роспуска парламента появятся после рассмотрения соответствующего представления в Конституционном Суде.

«Если так произойдет, «Народная самооборона» будет всячески приветствовать такую теоретическую возможность и всячески укреплять нашего Президента для принятия решения о досрочных выборах», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Лидер «Народной самообороны» также напомнил, что вчера Харьковский областной совет принял решение об обращении в Генпрокуратуру с просьбой возбудить в отношении него уголовное дело за попытку дестабилизировать конституционный строй в Украине. «Нас услышали, услышали не Луценко, а народную инициативу, которая требует от политиков реализовать то, чем они кормили людей на выборах», - отметил он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, это была инициатива депутатов от блока Наталии ВИТРЕНКО. Он заверил, что в конце февраля приедет в Харьков и обязательно пообщается с жителями области по поводу их проблем.