Луценко хочет понравиться и вашим, и нашим?
Политик утверждает, что его услышали
Лидер гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО считает, что сегодня юридических оснований для роспуска парламента не существует.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Хмельницком.
«Есть ли возможность роспуска Верховной Рады? Нет, очевидно, юридической возможности нет», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
Вместе с тем, он допустил, что, возможно, основания для роспуска парламента появятся после рассмотрения соответствующего представления в Конституционном Суде.
«Если так произойдет, «Народная самооборона» будет всячески приветствовать такую теоретическую возможность и всячески укреплять нашего Президента для принятия решения о досрочных выборах», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
Лидер «Народной самообороны» также напомнил, что вчера Харьковский областной совет принял решение об обращении в Генпрокуратуру с просьбой возбудить в отношении него уголовное дело за попытку дестабилизировать конституционный строй в Украине. «Нас услышали, услышали не Луценко, а народную инициативу, которая требует от политиков реализовать то, чем они кормили людей на выборах», - отметил он.
По словам Ю.ЛУЦЕНКО, это была инициатива депутатов от блока Наталии ВИТРЕНКО. Он заверил, что в конце февраля приедет в Харьков и обязательно пообщается с жителями области по поводу их проблем.