В БЮТ заявляют, что коалицию помогли убить Мартыненко и Литвин

На заседании руководителей фракций объявить о прекращении существования Коалиции демократических сил требовали не только представители фракции Партии регионов, но и члены фракций Блока Литвина и “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

«Сегодня по настоянию четырех фракций, и нам очень странно, что к этому присоединились исполняющий обязанности председателя фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО и лидер фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ, было объявлено о развале коалиции», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

В то же время он отметил, что депутаты от НУ-НС не уполномочивали Н.МАРТЫНЕНКО делать соответствующее заявление.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что эти требования фракция БЮТ расценивает как выход фракций НУ-НС и Блока Литвина из состава коалиции.

«Именно это и дало основания председателю сделать такое объявление, которое он сделал», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

По его мнению, В.ЛИТВИН не имел никаких правовых оснований объявлять о развале коалиции.