Черновецкий назвал двух самых крупных воров среди политиков

Мэр Киева Леонид Черновецкий отрицает причастность своего сына Степана Черновецкого к афере "Элита-Центр". Об этом он заявил журналистам. Комментируя фотографию, на которой изображены С.Черновецкий, Л.Черновецкий и руководитель компании "Элита-Центр" Александр Волконский, мэр Киева сказал: "Суть работы моего сына и моей – я встречаюсь за день с сотнями государственных преступников разного калибра. И это удел любого банкира, как раньше, так и сегодня. Я знал и Павла Лазаренко, и Юлию Тимошенко, и лично с ними разговаривал. Это воры самого крупного класса".

Отвечая на вопрос, что это за фотография, и почему его сын сфотографирован с одним из преступников, Л.Черновецкий ответил: "С А.Волконским сфотографирована вся Верховная Рада". При этом Л.Черновецкий не дал ответ на вопрос, допрашивали ли его сына по делу об афере.

Как сообщалось ранее, правоохранительные органы заявляли о возможной причастности С.Черновецкого к этой афере, для чего его приглашали на разговор. Однако зачем, они не объясняли, поскольку "ситуация находится за гранью тайны следствия".

РБК-Украина