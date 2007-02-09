Верховная Рада учла 1,5 предложения Ющенко

Верховная Рада, принимая законопроекты «О внесении изменений в Закон Украины «О Кабинете Министров Украины» и «О местных государственных администрациях», не учла принципиальные замечания Президента Виктора ЮЩЕНКО к этому закону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам представитель Президента во ВР Роман ЗВАРИЧ.

По его словам, из 8 предложений Президента Украины, которые он предложил после повторного ветирования закона о Кабмине, «учтены, в лучшем случае, 1,5». В частности, отметил Р.ЗВАРИЧ, это касается права Президента присутствовать на заседании правительства и еще одного вопроса, связанного с местными госадминистрациями.

«Все остальные, значительно более принципиальные, замечания Президента Украины абсолютно не учтены», - подчеркнул Р.ЗВАРИЧ.

По его словам, депутаты не учли даже замечания, которые были высказаны научно-экспертным управлением ВРУ.

Вместе с тем, представитель Президента в парламенте отметил, что сегодня еще рано говорить, будет ли вето на данный закон в случае его принятия ВР. Он напомнил, что на сегодняшний день законопроекты «О внесении изменений в Закон Украины «О Кабинете министров Украины» и «О местных государственных администрациях» приняты только в первом чтении.

Кроме того, Р.ЗВАРИЧ сообщил, что на заседании профильного комитета ВР он посоветовал антикризовикам «или согласовать вопрос с Президентом Украины, если они действительно хотят идти на определенное сотрудничество», или ничего не делать, исходя из того, что сейчас закон о Кабмине находится на рассмотрении в Конституционном Суде.

По его словам, все действия антикризисной коалиции свидетельствуют о том, что они хотят лишь на словах сотрудничества с Президентом Украины.