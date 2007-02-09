Заместителя Шуфрича отправили в отставку

Кабинет Министров Украины постановлением № 162 от 7 февраля принял отставку заместителя министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Анатолия МЕДВИДЯ.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на Правительственном портале.

Как указывается в постановлении, отставка А.МЕДВИДЯ принята в соответствии с абзацем вторым части второй статьи 31 Закона Украины “О государственной службе”.

Справка УНИАН. Абзац второй части второй статьи 31 Закона Украины “О государственной службе” определяет такие основания для отставки: принципиальное несогласие с решением государственного органа или должностного лица, а также этические препятствия для пребывания на государственной службе.