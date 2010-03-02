Янукович ждет ответа от Обамы

Президент Украины Виктор Янукович ждет ответа от президента США Барака Обамы относительно возможности их встречи.

Об этом Янукович сообщил в интервью украинской службе "Би-Би-Си", отвечая на вопрос, собирается ли он нанести визит в Вашингтон в ближайшее время.

"Я поставил вопрос послу США господину Теффту, что я готов выработать срок визита в Вашингтон", - сказал президент Украины.

"И, безусловно, у нас есть много вопросов, которые накопились также, для того, чтоб их обсудить с президентом США господином Обамой", - сказал Янукович.

"Я жду ответа", - добавил он

Украинская правда