Янукович ждет ответа от Обамы
09:14, 02 марта 2010Политика
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Накопилось много вопросов
Президент Украины Виктор Янукович ждет ответа от президента США Барака Обамы относительно возможности их встречи.
Об этом Янукович сообщил в интервью украинской службе "Би-Би-Си", отвечая на вопрос, собирается ли он нанести визит в Вашингтон в ближайшее время.
"Я поставил вопрос послу США господину Теффту, что я готов выработать срок визита в Вашингтон", - сказал президент Украины.
"И, безусловно, у нас есть много вопросов, которые накопились также, для того, чтоб их обсудить с президентом США господином Обамой", - сказал Янукович.
"Я жду ответа", - добавил он
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