Ющенко разрешили принимать участие в заседаниях правительства

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины „О внесении изменений в законы Украины „О Кабинете Министров Украины” и „О местных государственных администрациях”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 240 народных депутатов из 441, зарегистрированного в сессионном зале.

В частности, не поддержали соответствующий законопроект в первом чтении фракции БЮТ (только 4 члена этой фракции проголосовали “за”) и «Наша Украина».

В то же время “за” принятие законопроекта проголосовали 189 членов фракции Партии регионов, 31 – СПУ, 21- КПУ и 5 – внефракционных.

Проект предлагает внести изменения в Закон „О Кабинете Министров Украины”, в соответствии с которыми:

- Кабинет Министров Украины является сформированным и полномочным при условии принесения присяги не менее двух третей от общей численности членов Кабинета Министров Украины, установленной Верховной Радой Украины. То есть, правительство будет сформированным, если в его состав вошли две трети членов правительства, с учетом министров, представление на которых вносит Президент Украины;

- полномочия члена правительства прекращаются в случае освобождения его от должности по представлению: коалиции депутатских фракций в парламенте или премьер-министра Украины. То есть, представление об освобождении члена правительства может подавать и коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины;

- полномочия министра обороны Украины и министра иностранных дел Украины могут быть прекращены по представлению: коалиции депутатских фракций в парламенте, Президента Украины или премьер-министра Украины. То есть, представление об освобождении члена правительства может подавать также Президент Украины и коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины;

- правительство назначает и освобождает от должностей заместителей министров по представлению министров. То есть, министры могут подавать представление об освобождении своего заместителя сразу в правительство, без дополнительного обращения к премьер-министру Украины;

- заместители министра обороны Украины и министра иностранных дел Украины назначаются после консультаций соответствующего министра с Президентом Украины;

- исключается положение, в соответствии с которым Кабинет Министров Украины согласовывает кандидатуры заместителей председателей местных государственных администраций, которые осуществляют свои полномочия в сферах, относящихся к ведению Кабинета Министров Украины;

- правительство может отменять акты местных государственных администраций по мотивам их несоответствия Конституции или законам Украины. При этом не могут быть отменены акты, изданные на исполнение полномочий, делегированных соответствующими местными советами;

- предоставляется право Президенту Украины или уполномоченному им лицу принимать участие в заседаниях правительства;

- предоставляется право лицу, уполномоченному Президентом Украины, принимать участие в заседании правительственного комитета с правом совещательного голоса.

Изменения в Закон „О местных государственных администрациях” предусматривают, что:

- первый заместитель председателя областной государственной администрации назначается председателем этой администрации при согласии премьер-министра Украины;

- заместитель председателя областной государственной администрации назначается председателем этой администрации по согласованию с соответствующим вице-премьер-министром Украины;

- первый заместитель и заместитель председателя районной государственной администрации назначается председателем этой администрации по согласованию с соответствующим заместителем председателя областной государственной администрации.

При подготовке данного проекта закона ко второму чтению профильный комитет должен учесть часть предложений, которые высказывались народными депутатами во время обсуждения проекта закона.

Предусматривается также, что во втором чтении этот проект закона будет рассмотрен на следующей пленарной неделе.