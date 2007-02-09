Король думает, что он, к сожалению, пройдет

Народный депутат Украины Виктор КОРОЛЬ, кандидатуру которого Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на должность председателя СБУ, не отрицает, что в этом назначении есть «политический фактор».

В интервью УНИАН, отвечая на вопрос, насколько влияет политический фактор на утверждение его кандидатуры, В.КОРОЛЬ отметил, что такой фактор существует. В то же время сказал В.КОРОЛЬ, он думает, что его назначение состоится. «К сожалению, это состоится», - добавил он.

При этом В.КОРОЛЬ объяснил, что сожаление он выражает в связи с ситуацией, сложившейся на сегодняшний день. Он отметил, что при предыдущих назначениях парламентом председателя СБУ не было такого ажиотажа, как сегодня, и их кандидатуры «просто автоматически прошли».

«А здесь уже, в этой политической ситуации, используется любая фигура», - отметил В.КОРОЛЬ.

По его словам, «в зависимости от желания той кандидатуры, ее политического веса уже определяется уровень торгов».

В.КОРОЛЬ считает, что сначала будет принято политическое решение тех политических сил, которые есть в парламенте. «Когда примут решение политики, тогда будет результат», - отметил он. По словам В.КОРОЛЯ, у него крепкие нервы, и он спокойно это воспринимает. Не “вижу ничего страшного”, - добавил он.

В.КОРОЛЬ отметил, что не хотел бы, чтобы во время принятия решения по его кандидатуре были какие-то кулуарные договоренности. По его словам, на сегодняшний день он встретился только с фракцией БЮТ. Он сообщил, что только после рассмотрения вопроса в профильном комитете, то есть в Комитете ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, он планирует встречаться с фракциями.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Президент внес в Верховную Раду представление о назначении В.КОРОЛЯ председателем Службы безопасности Украины.