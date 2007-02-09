Регионы снова вспомнили о долгах Тимошенко

Фракция Партии регионов требует от Верховной Рады создать специальную комиссию по проверке правомерности списания долгов компании «Единые энергетические системы Украины» в сумме 7,5 млрд. грн., а также финансово-хозяйственной деятельности газоресурсного консорциума, учредителем которого является компания ЕЭСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания заявил заместитель председателя фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ.

«По моему мнению, если в материалах уголовного дела зафиксирована подделка финансовых документов, то закрытие этого уголовного дела вызывает серьезное сомнение», - сказал депутат.

Он также отметил, что необходимо создать комиссию, которая выяснит, кто конкретно виноват в расторжении соглашений по газу между РФ и Украиной по цене в 50 дол.

В.КИСЕЛЕВ заявил, что в распоряжении фракции Партии регионов есть нотариально заверенная копия документов от 14 ноября 2005 года о создании общества с ограниченной ответственностью – международного консорциума по управлению и развитию газотранспортной системы Украины. Учредителями , по его словам, является НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» Российской Федерации.

Кроме того, он отметил, что есть документы, которые свидетельствуют, что Секретариат Президента Украины и Посольство РФ на данное время продолжают проводить переговоры по этому поводу.

Народный депутат отметил, что фракция Партии регионов, имея в своем распоряжении такие документы, не собиралась поднимать эту тему, поскольку понимала, что речь идет не о приватизации, а исключительно о взаимовыгодном совместном использовании нашей ГТС. «Мы понимали, что наша ГТС может стать грудой металлолома, если Российская Федерация построит газопровод в обход Украины»., - добавил В.КИСЕЛЕВ.