Ахметов не хочет менять Януковича

Партия регионов не собирается менять своего лидера Виктора ЯНУКОВИЧА, утверждает народный депутат, член фракции Партии регионов Ринат АХМЕТОВ.

Об этом он сказал УНИАН, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что на ближайшем весеннем съезде может быть поднят вопрос о смене лидера Партии регионов.

"Лидер Партии регионов - Виктор ЯНУКОВИЧ. И партия не собирается менять своего лидера», говорится в комментарии Р.АХМЕТОВА, переданном агентству его пресс-секретарем.

Р.АХМЕТОВ подчеркнул, что ситуация, когда лидер партии еще и возглавляет правительство – это нормально, это "обычное дело для демократических стран, в которых по Конституции парламент формирует Кабинет Министров".

В.ЯНУКОВИЧ - “сильный и успешный политик, которому доверяет существенная часть общества”, добавил Р.АХМЕТОВ.

Как писала газета “Дело”, на ближайшем съезде Партии регионов, который должен состояться весной с.г., планируется поднять вопрос об изменении руководства партии. По данніи издания, приуменьшать роль «единственного лидера» регионалы не собираются, а возможные изменения в руководстве партии вызваны тем, что заявления ЯНУКОВИЧА-премьера все чаще диссонируют с заявлениями ЯНУКОВИЧА-лидера партии”.

Газета добавляет, что еще одним поводом для такой замены является то, что все ключевые вопросы, как НАТО, ЕС, ЕЭП, которые декларируют «сине-белые», по понятным причинам, не всегда могут использоваться главой правительства.

По информации источников газеты, сегодня обсуждаются три кандидата на эту должность - народный депутат Борис КОЛЕСНИКОВ, лидер фракции партии в парламенте Раиса БОГАТЫРЕВА, вице-премьер и министр финансов Николай АЗАРОВ.

Напомним, 8 февраля т.г. на пресс-конференции руководитель фракции Партии регионов в парламенте Раиса БОГАТЫРЕВА заявила, что Партия регионов не планирует менять лидера.