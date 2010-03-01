Винский напоминает Симоненко о проигранном пари и ящике коньяка

Больше всего шансов стать премьер-министром Украины, если будет создана коалиция при участии Партии регионов и НУ- НС, имеет Арсений Яценюк.

Об этом лидер партии «Народная власть» Иосиф Винский заявил в интервью Интернет-изданию «Фраза».

Отвечая на вопрос журналиста, кто из тройки Тигипко-Яценюк-Азаров был бы более эффективным премьером, Иосиф Винский сказал:

«Сегодня мы можем говорить не об эффективности премьера, а о том, кто имеет шанс им стать. Я думаю, что, учитывая ситуацию в «Нашей Украине» и сегодняшнюю позицию Яценюка, очевидно: если будет коалиция Партии регионов и НУ-НС, больше шансов (возглавить правительство) у Яценюка».

По мнению лидера народников, Арсений Яценюк «может консолидировать вокруг себя не меньше 50 депутатов «НУ-НС».

Кроме того, в ответ на вопрос о будущем левых сил в Украине Иосиф Винский выразил убежденность, что «в обществе есть серьезные левые настроения в по меньшей мере 40% населения, но нет серьезного лидера и политической силы, которая могла бы эти левые настроения представлять и в парламенте, и в обществе».

«Потому актуально - серьезное и глубокое реформирование левых сил, смена лидеров, объединение в одну политическую структуру, формирование новых механизмов и новых подходов к работе. Если же этого не произойдет, то левое движение будет чахнуть и дальше», - считает председатель партии «Народная власть».

«Нынешние левые лидеры оказались неэффективными, не получили поддержки людей. Потому, понятно, логика тут очень простая: если эти люди являются действительно левыми по убеждениям, то они должны понять, что их руководство левым движением привело к фиаско, и должны сами отойти, уйти в отставку. Тогда левое движение сможет из своих рядов сформировать новых лидеров, которые должны доказать, что могут быть эффективнее, чем лидеры нынешние», - прибавил он.

И.Винский также напомнил о своем пари с Петром Симоненко, когда он прогнозировал для лидера коммунистов максимум 3,5-4% поддержки на президентских выборах, а Симоненко настаивал, что наберет не меньше восьми.

«Следовательно, я у него (Симоненко) выиграл ящик коньяка. Он, правда, пока молчит и не хочет выставляться. Но, к сожалению, мой прогноз здесь исполнился», - сказал Й.Винский.

Кроме того, лидер партии «Народная власть» назвал «преступлением» отмену Верховной Радой местных выборов, поскольку это является нарушением Конституции и права граждан избирать и быть избранными.

Как сообщила пресс-служба партии «Народная власть», во вторник, 2 марта, народники проведут всеукраинскую акцию «Всю власть – НОВЫМ Советам!» с требованием выполнения нормы Конституции Украины и безотлагательного назначения Верховной Радой Украины очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей на 27 июня 2010 года. В частности, в Киеве в рамках акции активисты и сторонники партии "Народная власть" будут пикетировать Верховную Раду Украины.