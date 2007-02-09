Виталий Кличко прочтет детям сказку

Сегодня, 9 февраля, во Львов по приглашению городского головы Андрея Садового прибудет известный боксер Виталий Кличко. Целью приезда является участие в акции «Прочитай ребенку сказку».

Виталий Кличко посетит детский садик № 37, 59а, где прочитает детям украинскую народную сказку, – сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

9 февраля во Львове начнется акция «Прочитай ребенку сказку» которую инициировал Львовский городской совет. Отныне известные звезды Украины ежемесячно будут читать сказки в садиках Львова.

«Акцию мы начали с целью поддержать традицию чтения сказок для детей. Во Львове такая акция начинается впервые. Надеемся, что не только известные спортсмены, музыканты или артисты, но и родители больше будут читать сказок своим детям», – рассказал начальник управления информационной политики внешних отношений Остап Процик.

Обком со ссылкой на ЗИК