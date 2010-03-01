Турчинов проведет селекторное совещание

Обсудят, как предотвратить паводки

1 марта в 15.00 первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ проведет селекторное совещание с председателями Совета министров Крыма, областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций, касающееся действий центральных и местных органов исполнительной власти по предотвращению возможных затоплений в результате паводков. Об этом сообщает Правительственный портал. Вход в Дом правительства – с улицы Грушевского, 12/2, 6-й подъезд, 8-й этаж (зал селекторных совещаний). Аккредитация проводится до 13.00 1 марта по телефонам: 256-75-82, 256-66-32, 256-65-71, 256-66-43.

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