Ющенко дал эксклюзивное интервью немецкому телеканалу

В ходе рабочего визита в Германию Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал эксклюзивное интервью немецкому телевизионному каналу «N-TV».

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

В интервью, говоря о евроинтеграционных перспективах Украины, В.ЮЩЕНКО заявил, что надеется, что через десять лет Украина станет полноправным членом Европейского Союза. «Я в это верю, я в этом убежден», – отметил Президент. По словам В.ЮЩЕНКО, сейчас мы делаем акцент на прагматичных отношениях Украины с Евросоюзом в конкретных проектах и отраслях, в частности, в проектах энергетического сотрудничества. Он отметил, что до ЕС Украина хочет донести одно послание – самый лучший стабилизационный фактор в вопросе газотранспортной системы – это формирование модели украинской ГТС, как части европейского рынка.

Президент Украины считает залогом успеха в реализации энергетических проектов выработки общей стратегии между производителем, потребителем и транзитером газа.

Говоря о европейском энергетическом рынке, В.ЮЩЕНКО сказал, что доминантой в этой сфере не может быть воля страны, которая добывает газ. Равно как и воля потребителя или транзитера. «Мы все глубже понимаем свою связанность, потому что сотрудничество на энергетическом рынке – это система коллективной ответственности», – отметил Президент Украины.