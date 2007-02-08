Карпачева собирается ”стать в оппозицию”

Уполномоченная ВР Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА заверяет, что будет жестко контролировать власть и станет к ней в оппозицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КАРПАЧЁВА заявила сегодня в интервью журналистам после своего назначения на должность омбудсмена.

«Сегодня моя задача стать, как я и являюсь, собственно говоря, всегда, как омбудсмен, в оппозицию к власти», - сказала она.

Н.КАРПАЧЁВА отметила, что независимо от режима власть всегда является нарушителем прав человека. При этом она напомнила, что на сегодняшний день у власти находится та политическая сила, с которой она шла на выборы. «И в этом деликатность вопроса и, поверьте, мне в этом я буду набирать еще больше оборотов и власть будет под самым жестким контролем, ведь эту власть я теперь знаю изнутри», - сказала Н.КАРПАЧЁВА