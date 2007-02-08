Черномырдин считает, что Путину проще, чем Ющенко

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН не знает, состоится ли встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента России Владимира ПУТИНА в Германии.

Об этом посол сказал журналистам на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, известно ли ему о планах В.ПУТИНА относительно встречи с Президентом Украины во время его визита в Германию, В.ЧЕРНОМЫРДИН сказал, что «Виктор Андреевич (ЮЩЕНКО) говорил мне, что хочет встретиться». При этом В.ЧЕРНОМЫРДИН добавил, что недавно слышал информацию от помощников Президента Украины о том, что такая встреча в его программе не запланирована.

Отвечая на вопрос журналистов, хочет ли В.ПУТИН встретиться с В.ЮЩЕНКО, В.ЧЕРНОМЫРДИН быстро ответил: «У него все проще. Если надо – то встретится». «Ему (ПУТИНУ) не надо никого спрашивать, ни с кем советоваться», - добавил В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Как сообщал УНИАН, вчера на брифинге для прессы глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА сообщил, что в субботу, 10 февраля, Президент примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности. Планируется выступление Президента на этом мероприятии. В.БАЛОГА отметил, что в этой конференции планируется участие Президента РФ В.ПУТИНА и канцлера Германии А.МЕРКЕЛЬ.

Отвечая на уточняющий вопрос, планируется ли встреча с В.ПУТИНЫМ в Мюнхене, В.БАЛОГА отметил, что такая встреча не запланирована.