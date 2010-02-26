Литвин считает Кравчука «патентованной политической проституткой»

Спикер Владимир Литвин назвал первого президента Леонида Кравчука "политической проституткой".

Так он прокомментировал заявление первого президента Леонида Кравчука, где тот назвал Литвина "перебежчиком", в интервью телеканалу "Рада".

"У меня нет желания давать оценки президентам и президенту Кравчуку, но это – патентованная профессиональная политическая проститутка, которая бы должна была помолчать, поскольку она предала всех и все, что только можно предать в нашей жизни", - сказал Литвин.

По мнению спикера, Кравчуку "надо молчать и молить у Бога прощения" за все свои измены.

"И когда он опускается до того, что дает оценки, в том числе и мне, то он должен сначала ответить за то, что он натворил, начиная с Черноморского пароходства, которое просто исчезло, в том числе, благодаря его действиям. Для начала, для всех думающих людей – этого достаточно", - сказал Литвин.

"Мы всегда действовали и будем действовать ответственно. И ни у одного политика, даже наиболее предвзятого, нет оснований говорить о том, что фракция не занимала принципиальной и открытой позиции", - добавил он.

"Я опекаюсь и проникаюсь прежде всего общими процессами и, понятно, что это может часто идти в ущерб фракции. Но такова наша судьба", - сказал Литвин.

Украинская правда