Ющенко уверяет, что воли у него хватит

17:54, 08 февраля 2007
Политика
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Президент не исключает проведения референдума

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает возможности проведения референдума по вопросам конституционной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил на встрече с представителями политических и деловых кругов Германии.

Президент Украины выразил надежду, что в ближайшее время будет сформирована национальная конституционная комиссия, которая наработает поправки и дополнения к Конституции и внесет их в парламент.

«Сегодня эта тема очень близка к решению, потому что все понимают, что это является системной проблемой и ее нельзя решать сквозь призму персональных отношений», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент считает, что к работе в комиссии должны быть привлечены политические силы, общественные объединения, органы исполнительной власти.

В то же время В.ЮЩЕНКО заметил: «Нужен референдум – будет референдум». Он отметил, что формирование украинской системы власти должно проходить максимально прозрачно и публично.

Кроме того, отметил В.ЮЩЕНКО, Президент никогда не станет источником дестабилизации ситуации в государстве, поэтому его целью является пригласить «все государственные институты власти к круглому столу и вести национальный диалог».

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что он лично понимает, что лишь стабильная политическая ситуация в стране будет способствовать развитию экономики. «Я понимаю роль политической стабильности в этом процессе (в развитии экономики – УНИАН), и поэтому у меня хватит воли, чтобы такой диалог вести, организовывать, обеспечивать достаточный национальный компромисс», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО завершил программу пребывания в Берлине и отбыл в Мюнхен.

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