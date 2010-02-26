Эксперты раскрыли секрет успеха Януковича

Залогом успеха Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах стала способность мобилизовать собственного избирателя, а Юлия ТИМОШЕНКО проиграла, прежде всего, в центре и на западе Украины.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса относительно изучения эффективности работы избирательных штабов, проведенного Агентством моделирования ситуаций, сообщили УНИАН в пресс-службе АМС.

Эксперты также отметили в ходе кампании тенденцию увеличения значимости персонального состава команд кандидатов, в особенности на местном уровне. Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что именно способность правильно расставлять приоритеты в работе с регионами и подбирать эффективную команду на местном уровне стали главной причиной успешности кампаний кандидатов.

«Экспертный опрос показал, что роль команд при построении масштабной всеукраинской кампании сегодня сложно переоценить», - сказал политолог.

В то же время, по его словам, «оценить работу команды Ю.ТИМОШЕНКО было сложнее, прежде всего в силу яркости образа самого лидера. Тогда как штатные спикеры Партии регионов не дополняли, а в основном заменяли В.ЯНУКОВИЧА у публичной дискуссии. Наиболее упомянутыми лидерами экспертных симпатий стали Анна ГЕРМАН, Нестор ШУФРИЧ, Борис КОЛЕСНИКОВ и Николай АЗАРОВ – в команде В.ЯНУКОВИЧА. В окружении БЮТ эксперты наиболее высоко оценили Андрея СЕНЧЕНКО, Наталию КОРОЛЕВСКУЮ, Александра ТУРЧИНОВА и Андрея ПОРТНОВА».

В ходе опроса 14 респондентов (политологи и политические обозреватели) ответили на десять вопросов.

Однозначными лидерами при ответе на вопрос: «Кампания какого из кандидатов была наиболее эффективной с точки зрения технологий?» стали В.ЯНУКОВИЧ, Ю.ТИМОШЕНКО и Сергей ТИГИПКО.

При ответе на второй вопрос: «Кампания какого из кандидатов была наиболее неэффективной с точки зрения технологий?» наиболее часто упоминались А.ЯЦЕНЮК (единогласно), Виктор ЮЩЕНКО и Владимир ЛИТВИН.

Достаточно однозначный ответ был получен на третий вопрос: «За счет каких технологий победил В.ЯНУКОВИЧ?». Здесь были названы поддержка высокой мотивации собственного избирателя и способность увеличивать явку до максимального уровня.

На вопрос: «За счет каких технологий потеряла победу Ю.ТИМОШЕНКО?» эксперты не дали однозначного ответа. Однако наиболее часто упоминаемый – неспособность противодействовать фальсификации и поддерживать высокую мотивацию собственного избирателя и протестного избирателя С.ТИГИПКО и А.ЯЦЕНЮКА.

В ответ на вопрос: «В каких регионах происходила наиболее жесткая кампания?» эксперты назвали, прежде всего, Восточную Украину, в частности Донецкую и Луганскую области, а также Крым и Киев.

Одновременно с этим, отвечая на шестой вопрос «В каких регионах проводилась наиболее динамичная с точки зрения технологий кампания?», часть экспертов считает, что именно на востоке были реализованы самые нестандартные технологические приемы. При этом на западе и в центре Украины велась упорная и разноуровневая борьба за протестного избирателя, проголосовавшего в первом туре за А.ЯЦЕНЮКА и С.ТИГИПКО.

По мнению экспертов, Ю.ТИМОШЕНКО упустила свою победу прежде всего в центре и западе Украины. Тогда как В.ЯНУКОВИЧ смог эффективно отработать своего избирателя на Донбассе плюс подключил доступный ему ресурс на Закарпатье и в Киеве.

Достаточно симптоматичными были ответы экспертов на вопрос о степени влиятельности членов команды в достижении результатов.

При ответе на вопрос: «Назовите наиболее яркие фамилии президентской кампании в командах основных кандидатов» эксперты не назвали ни одного представителя штабов альтернативных кандидатов – С.ТИГИПКО, А.ЯЦЕНЮКА, В.ЮЩЕНКО, В.ЛИТВИНА.

Характеризуя эффективность работы команды В.ЯНУКОВИЧА, эксперты приходили также к достаточно сбалансированному и консолидированному мнению. Наиболее устойчивая пятерка лидеров в ПР выглядит так: А.ГЕРМАН, Н.ШУФРИЧ, Б.КОЛЕСНИКОВ, Н.АЗАРОВ, Б.КОЛЕСНИЧЕНКО. Одновременно с этим в качестве «борцов за победу В.ЯНУКОВИЧА» эксперты упоминали: В.ЮЩЕНКО, Сергея КИВАЛОВА, Михаила ЧЕЧЕТОВА, Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, Виктора БАЛОГУ.

При ответе на вопрос об эффективности работы команды Ю.ТИМОШЕНКО, значительная часть экспертов отметили вклад в ее результат: А.ТУРЧИНОВА, А.СЕНЧЕНКО, Н.КОРОЛЕВСКУЮ, А.ПОРТНОВА, Николая ТОМЕНКО. При этом эксперты заявили, что масштабная харизма самого кандидата не оставляет места для «свободного плавания» членам ее команды.

При ответе на десятый вопрос «Кто из кандидатов проводил наиболее последовательную политику сотрудничества с региональными элитами?» однозначного ответа также получить не удалось. Значительная часть экспертов отметили успехи Ю.ТИМОШЕНКО в этом направлении. Не настолько эффективным, на взгляд экспертов, оказался в этом направлении В.ЯНУКОВИЧ. И лишь немногие из экспертов при ответе на этот вопрос упомянули т.н. «альтернативных кандидатов».