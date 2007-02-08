ВР назначила вице-премьера по агропрому
17:17, 08 февраля 2007Политика
473
Новый старый министр возвращается
Виктор СЛАУТА назначен на должность вице-премьер-министра Украины по вопросам агропромышленного комплекса.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 251 народный депутат из 444 зарегистрированных в зале.
Председатель ВР напомнил В.СЛАУТЕ, что он теперь должен сложить досрочно полномочия народного депутатов Украины.
Как сообщал УНИАН, В.СЛАУТА является народным депутатом Украины. Он прошел в парламент по списку Партии регионов Украины под №86.
В 2004 г. В.СЛАУТА занимал должность министра аграрной политики Украины в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter