Пояснение Мороза удовлетворило Нашу Украину

Фракция «Наша Украина» разблокировала работу Верховной Рады Украины.

Блокирование трибуны президиума парламента было связано с тем, что «Наша Украина» выступала против рассмотрения вопроса об освобождении от должности судьи Мукачевского горрайонного суда Владимира МОНИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, разблокирование трибуны и президиума произошло после того как Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ сообщил, что вопрос об освобождении этого судьи сегодня не будет рассматриваться ВР.

Председатель ВР отметил, что во время перерыва у него состоялся разговор по этому поводу с первым заместителем председателя комитета по вопросам правосудия Николаем ОНИЩУКОМ. По словам А.МОРОЗА, Н.ОНИЩУК отметил, что этот вопрос сначала должен рассмотреть комитет, и при этом должен присутствовать сам судья.

В то же время А.МОРОЗ отметил, что по словам Н.ОНИЩУКА, судья В.МОНИЧ пока не приглашался на заседание комитета. Председатель ВР отметил, что вопрос об освобождении В.МОНИЧА в сессионном зале будет рассматриваться только после того, как пройдет все необходимые процедуры в комитете.

Такое объяснение спикера удовлетворило представителей «Нашей Украины» и они разблокировали работу парламента.

Как сообщал УНИАН, 22 января судья Мукачевского горрайонного суда В.МОНИЧ вынес решение об обеспечении иска народного депутата И.КРИЛЯ, в соответствии с которым было запрещено Председателю ВР подписывать Закон Украины «О Кабинете Министров Украины», принятом на заседании парламента 12 января 2007 года. Кроме того, Верховной Раде Украины, ее аппарату, управлению и службам, должностным и служебным лицам, каким-либо другим физическим или юридическим лицам, в том числе органам государственной власти и местного самоуправления, было запрещено подавать для опубликования отмеченный закон, а редакциям газет «Голос Украины», «Урядовий кур’єр», редакциям печатных изданий «Офіційний вісник України», «Відомості Верховної Ради України», любым другим физическим или юридическим лицам, в том числе органам государственной власти и местного самоуправления, было запрещено публиковать Закон Украины, принятый Верховной Радой на заседание 12 января.

7 февраля Высший совет юстиции принял решение о внесении представления в Верховную Раду Украины об освобождении за нарушение присяги судьи Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области В.МОНИЧА.