Симоненко предлагает «наиболее адекватный» формат коалиции

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО считает, что в парламенте должна быть создана коалиция в составе фракций Партии регионов, Компартии, Блока Литвина и внефракционных депутатов.

Об этом П.СИМОНЕНКО заявил в интервью газете «2000» (№8 (499) от 26 февраля-4 марта 2010 г.).

Отвечая на уточняющий вопрос о том, как быть с нормами Конституции, согласно которым коалиция формируется депутатскими фракциями, и в них не говорится о внефракционных депутатах, П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что «на этот счет Основной Закон не дает четких ответов». По его словам, «в нем вообще ничего не сказано о депутатах, оказавшихся вне фракции не по своей воле». Лидер КПУ считает, что «это недоработка в Конституции, которую нужно будет устранить». В то же время П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что «логика говорит в пользу того, что внефракционные депутаты должны иметь возможность в полной мере реализовывать свои депутатские полномочия, в т. ч. и в таких вопросах, как формирование коалиции и назначение Кабинета министров». «Иначе получается, что у нас будут народные депутаты разных сортов, имеющие разные права. Это же абсурд», - добавил он.

П.СИМОНЕНКО считает, что предлагаемый коммунистами формат большинства «позволит новому правительству стабильно работать, а новоизбранному Президенту — реализовать его предвыборные лозунги». Он отметил, что «народ, голосуя за Виктора Федоровича, выдал ему мандат не на президентство вообще, а на выполнение вполне конкретной программы, легитимизировал эту программу и ЯНУКОВИЧА как ее исполнителя», «включая и ту часть, что зафиксирована перед вторым туром в соглашении между ЯНУКОВИЧЕМ и Блоком левых и левоцентристских сил». «Поэтому предлагаемый нами формат является наиболее адекватным в текущих условиях», - добавил лидер КПУ.

П.СИМОНЕНКО также считает, что после формирования и утверждения программы коалиции, «соответствующую предвыборным обещаниям ЯНУКОВИЧА, его обязательствам, которые он взял на себя перед Блоком левых и левоцентристских сил», Президент подает предложенную коалицией кандидатуру премьер-министра на утверждение в парламент; одновременно глава государства подает представления на назначение министров обороны и иностранных дел и после их поддержки утверждается персональный состав Кабинета министров согласно представлению назначенного нами премьер-министра.

П.СИМОНЕНКО отметил, что «кто не согласен — пусть обращается в Конституционный Суд, это его право». «Если В.ЯНУКОВИЧ откажется от этой программы, то необходимо проводить внеочередные выборы парламента. А это миллиарды гривен при пустой казне и дефолте Пенсионного фонда», - добавил он.

Кроме того, П.СИМОНЕНКО заявил, что «Компартия не пойдет в коалицию, где будут присутствовать НУ-НС или БЮТ». «Наша позиция четкая и последовательная: с политическими силами, стоящими на националистических, а часто, будем откровенны, на профашистских позициях, нам не по пути», - добавил он.